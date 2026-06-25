Оярсабаль отреагировал на слухи о «Барселоне»

Нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал информацию о возможном интересе к себе со стороны «Барселоны».

«Если обо мне говорят, значит, я всё делаю правильно. Но не обращаю на это особого внимания и не трачу на это время. Сейчас сосредоточен на этом чемпионате мира, на том, чтобы помочь команде любым возможным способом», — приводит слова футболиста Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает Оярсабаля в качестве альтернативы форварду мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу.

В прошедшем сезоне Оярсабаль провёл 40 матчей за «Реал Сосьедад», забил 18 голов и оформил четыре ассиста. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.