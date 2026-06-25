«Чемпионат» создал специального бота, который поможет следить за ЧМ-2026

«Чемпионат» создал для своих читателей возможность следить за событиями чемпионата мира по футболу — 2026, теперь это стало ещё удобнее. Совместно с командой AI4SPORT SberAI, которая разрабатывает технологии ИИ для футбола, был запущен специальный телеграм-бот, созданный специально для того чтобы не пропустить всё самое важное на турнире. Попробовать можно по этой ссылке.

В боте доступны расписание матчей, результаты встреч, новости любимых сборных, турнирные расклады и персональные уведомления. Вы можете выбрать команды, за которыми хотите следить, и получать только интересующую информацию.

Кроме того, бот поможет быстро найти главные материалы «Чемпионата» о чемпионате мира и всегда оставаться в курсе ключевых событий турнира.

Подключайте бот, настраивайте его под себя и следите за чемпионатом мира вместе с «Чемпионатом»: