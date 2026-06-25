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Микель Оярсабаль высказался о своём будущем в «Реале Сосьедад»

Микель Оярсабаль высказался о своём будущем в «Реале Сосьедад»
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Нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль рассказал о своём будущем в испанском клубе.

«Говорил это тысячу раз: «Реал Сосьедад» и Сан-Себастьян — мой дом. Это моё убежище, место, где я вырос. Именно «Реал Сосьедад» дал мне возможность быть на чемпионате мира сегодня. Поэтому в этом плане я спокоен, не схожу с ума. Мы ещё не обсуждали продление контракта. У меня осталось два года по контракту, до конца ещё далеко», — приводит слова Оярсабаля Mundo Deportivo.

Оярсабаль выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года и является одним из основных бомбардиров клуба. В прошедшем сезоне он провёл 40 матчей за бело-голубых, забил 18 голов и оформил четыре ассиста.

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