Зинин — о трансфере Рейны в «Родину»: в «Торпедо» говорили: «Не берите его»

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин высказался о трансфере Йорди Рейны.

— В «Торпедо» Йорди оказался втянут в конфликты, у него вдобавок был перелом пятой плюсневой кости. Клуб хотел с ним расстаться, и разные люди из «Торпедо» говорили: «Мы заинтересованы расстаться с Рейной, но не берите его — он вам не подойдёт».

— Почему же взяли?

— Да потому что он мегафутболист, космического уровня по меркам Первой лиги. А как с человеком, понятно, нужно было пообщаться. И потом – совсем недавно — он напомнил мне этот наш разговор. Весь финальный отрезок этого сезона Йорди прошёл с травмой задней поверхности бедра. Благо, у нас топовые врачи, они удержали Йорди на грани, он лечился, почти не тренировался, но в матчах выходил и здорово играл (по голосованию игроков и тренеров был признан лучшим футболистом сезона-2025/2026. — Прим. «Чемпионата»).

Коллектив у нас его очень любит — Рейна необычайно позитивный, боец. Говорит: «Вы помните тот наш разговор, когда вы сомневались в моих человеческих качествах?» Отвечаю: «Йорди, я не сомневался, задавал тебе честные вопросы. И мы с тобой пожали руки». Тогда он дал понять, если ты относишься к нему с уважением, он платит вдвойне — и уважением, и игрой, — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.