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Тренер Марокко высказался после выхода команды в плей-офф ЧМ-2026

Тренер Марокко высказался после выхода команды в плей-офф ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби прокомментировал выход своей команды в плей-офф чемпионата мира – 2026. После победы над сборной Гаити (4:2) марокканцы, набрав семь очков, заняли второе место в итоговой таблице группы C и вышли в 1/16 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Окончен
4 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'     3:2 Рахими – 78'     4:2 Яссин – 89'    

«Независимо от того, с кем мы встречаемся, у нас сильный состав, отличный тренерский штаб и замечательные болельщики. У нас есть всё необходимое, чтобы поверить в себя. Марокко вышло на новый уровень. Теперь игроки верят в свои силы, а соперники уважают нашу команду.

Мы должны верить в эту цель, в эту задачу (победу на чемпионате мира. – Прим. «Чемпионата»). Мы должны выложиться на полную, уважать соперников и быть на 100% преданы этой цели. Очень верю в свою работу и работу своих сотрудников, у нас есть все составляющие, чтобы стать лучшей страной.

У меня нет предпочтений, завтра посмотрим, против кого будем играть. Мы сыграем в этом матче с той же целеустремлённостью и уверенностью», – приводит слова Уаби France 24.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В 1/16 финала марокканцы сыграют с победителем группы F (на данный момент в ней лидирует сборная Нидерландов).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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