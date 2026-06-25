«Наш идол». Винисиус — о дебюте Неймара на чемпионате мира — 2026

Крайний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор отреагировал на дебют форварда Неймара на чемпионате мира — 2026. Футболист вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа с Шотландией (3:0). Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью.

«Было просто волшебно видеть Неймара снова в строю! Он наш идол, для всех нас!» — приводит слова Винисиуса известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сборная Бразилия стала первой в своей группе, заработав семь очков. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.