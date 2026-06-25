Неймар поделился мыслями о возвращении в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своём возвращении в национальную команду.

«Конечно, могу назвать этот день одним из самых особенных. Любой мальчик мечтает надеть футболку сборной Бразилии, ношу её очень долго. Я получил травму и отсутствовал в течение долгого времени. Беспокоился, чтобы попытаться вернуться, сегодня смог это сделать через почти три года. Я очень счастлив и взволнован. Это было очень большое облегчение — снова пережить все это. Благодарю всех бразильцев, которые болели за меня. Искренне благодарю вас, особенно мою семью и моих друзей», — приводит слова Неймара Globo.

Напомним, форвард дебютировал на ЧМ-2026 в матче 3-го тура группового этапа матча с Шотландией (3:0). Неймар вышел на поле на 76-й минуте, заменив Матеуса Кунью.

Сборная Бразилия стала первой в группе С, набрав семь очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.