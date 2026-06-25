Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар поделился мыслями о возвращении в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Неймар поделился мыслями о возвращении в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своём возвращении в национальную команду.

«Конечно, могу назвать этот день одним из самых особенных. Любой мальчик мечтает надеть футболку сборной Бразилии, ношу её очень долго. Я получил травму и отсутствовал в течение долгого времени. Беспокоился, чтобы попытаться вернуться, сегодня смог это сделать через почти три года. Я очень счастлив и взволнован. Это было очень большое облегчение — снова пережить все это. Благодарю всех бразильцев, которые болели за меня. Искренне благодарю вас, особенно мою семью и моих друзей», — приводит слова Неймара Globo.

Напомним, форвард дебютировал на ЧМ-2026 в матче 3-го тура группового этапа матча с Шотландией (3:0). Неймар вышел на поле на 76-й минуте, заменив Матеуса Кунью.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

Сборная Бразилия стала первой в группе С, набрав семь очков.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Неймар эмоционально отреагировал на свой дебют на чемпионате мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android