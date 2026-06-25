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Названа самая проверяемая на допинг команда РПЛ в 2026 году

Названа самая проверяемая на допинг команда РПЛ в 2026 году
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Игроков московского «Спартака» чаще футболистов других российских клубов тестировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в первые пять месяцев 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, всего за пять месяцев РУСАДА проверило на допинг 13 спартаковцев. По два раза были протестированы Руслан Литвинов, Александр Максименко, Илья Помазун и Антон Заболотный, по одному — Никита Массалыга, Владислав Саусь, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Игорь Дмитриев, Александр Довбня, Илья Самошников и Даниил Зорин.

«Спартак» завершил прошлый сезон Мир РПЛ на четвёртом месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Зенит». Красно-белые завоевали Фонбет Кубок России.

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