Форвард сборной Мексики высказался о результатах команды на ЧМ-2026

Нападающий сборной Мексики Гильермо Мартинес высказался о результатах и амбициях своей команды на ЧМ-2026. Мексиканцы вышли в плей-офф с первого места в группе А.

«Действительно считаю, что для сборной Мексики самое главное — сохранять спокойствие. У нашей команды именно такой настрой наряду со смирением. Прежде всего мы очень трудолюбивая команда. Мы недовольны тем, чего добились на данный момент, это потому, что поставили перед собой максимальные цели. Мы продвигаемся вперёд шаг за шагом, от матча к матчу. Сейчас следующая игра для нас самая важная, надеемся подготовиться наилучшим образом, чтобы показать хороший футбол», — приводит слова Гильермо Мартинеса пресс-служба ФИФА.