Гендиректор «Атлетико» прокомментировал интерес «Барселоны» к Хулиану Альваресу

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль прокомментировал интерес «Барселоны» к нападающему клуба Хулиану Альваресу.

Ранее футболист публично заявил о желании покинуть «Атлетико». «Барселона» является одним из клубов, заинтересованных в его трансфере. Напомним, согласно правилам ФИФА, футболист может вести переговоры с любым клубом за шесть месяцев до истечения его контракта. Соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030-го.

«Барселона» проявляет к нам неуважение, они думают, что могут нас принизить, что мы слабые или глупые. Но на самом деле они показывают миру свой собственный стиль поведения.

Они лгут нам, игроку, СМИ, а также своим собственным болельщикам. Пытаются убедить всех, что могут позволить себе трансфер, на который на самом деле не способны. Это не первый раз, когда «Барселона» поступает подобным образом, футбольный мир прекрасно об этом знает. В прошлом году они сделали нечто очень похожее с Нико Уильямсом и «Атлетиком», – приводит слова Хиля EFE.

Сейчас Альварес находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026. В последнем туре группового этапа турнира аргентинцы встретятся с командой Иордании (28 июня).