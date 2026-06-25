Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Атлетико» прокомментировал интерес «Барселоны» к Хулиану Альваресу

Гендиректор «Атлетико» прокомментировал интерес «Барселоны» к Хулиану Альваресу
Комментарии

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль прокомментировал интерес «Барселоны» к нападающему клуба Хулиану Альваресу.

Ранее футболист публично заявил о желании покинуть «Атлетико». «Барселона» является одним из клубов, заинтересованных в его трансфере. Напомним, согласно правилам ФИФА, футболист может вести переговоры с любым клубом за шесть месяцев до истечения его контракта. Соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030-го.

Материалы по теме
«Лучшее для будущего». Хулиан Альварес публично заявил о желании покинуть «Атлетико»

«Барселона» проявляет к нам неуважение, они думают, что могут нас принизить, что мы слабые или глупые. Но на самом деле они показывают миру свой собственный стиль поведения.

Они лгут нам, игроку, СМИ, а также своим собственным болельщикам. Пытаются убедить всех, что могут позволить себе трансфер, на который на самом деле не способны. Это не первый раз, когда «Барселона» поступает подобным образом, футбольный мир прекрасно об этом знает. В прошлом году они сделали нечто очень похожее с Нико Уильямсом и «Атлетиком», – приводит слова Хиля EFE.

Сейчас Альварес находится в расположении сборной Аргентины для участия в ЧМ-2026. В последнем туре группового этапа турнира аргентинцы встретятся с командой Иордании (28 июня).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Официально
«Атлетико» подаёт жалобу в ФИФА на «Барселону» из-за трансфера Хулиана Альвареса
Хулиан Альварес общается с Лионелем Месси и расспрашивает его о Барселоне — Рахман
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android