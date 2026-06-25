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«Он опешил». Спортдиректор «Родины» раскрыл подробности трансфера Корякина в «Краснодар»

«Он опешил». Спортдиректор «Родины» раскрыл подробности трансфера Корякина в «Краснодар»
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин высказался о трансфере Александра Корякина в «Краснодар».

«Саша сидел в запасе в «Балтике»-2, и тут появляется одна из ведущих команд Первой лиги, которая в него очень сильно верит (позже Саша сам мне признавался, что не понимал, как мы смогли в нем что-то разглядеть по тем играм). И вот он идёт наверх в эту саму поверившую в него команду и становится лучшим вратарём сезона ФНЛ. В следующем сезоне из-за смены тренера к Саше было меньше доверия, он попал в эмоциональную яму. Но концовку выдал такую игру, что по проценту отбитых ударов стал лучшим в Европе. После этого к нему появляется предварительный интерес от зарубежных команд и российских грандов. Но «Краснодар» выходит с предложением первым, сразу же после своего чемпионства. А Корякин — тоже благодарный парень. И у него в «Родине» всё складывается, он чувствует себя значимым, счастлив и на поле, и за его пределами. Он опешил и недели две не было ясности, примет ли Александр предложение «Краснодара». Я ему даже сказал: «Лучше попробовать и жалеть, чем не попробовать и жалеть». Впрочем, думаю Саша и без нашего с ним разговора всё равно бы созрел для перехода в «Краснодар», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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