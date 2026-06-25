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«Они просто не сдаются так легко». Тренер Гаити высказался после вылета команды с ЧМ-2026

«Они просто не сдаются так легко». Тренер Гаити высказался после вылета команды с ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Гаити Себастьен Минье высказался после матча с командой Марокко (2:4). По результатам группового этапа ЧМ-2026 сборная Гаити заняла последнее место в группе C, не набрав ни одного очка.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Окончен
4 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'     3:2 Рахими – 78'     4:2 Яссин – 89'    

«Разочарован результатом, мне хотелось бы, чтобы мы забили больше и победили. Но тем не менее не чувствую, что ребята сдались. Это связано с культурой гаитян. Они просто не сдаются так легко, поэтому они стали прекрасным отражением культуры страны. Они достойно представляли свою страну.

Нам удалось показать, что мы достойны этой квалификации. Были в нужном месте. Теперь нужно внести некоторые улучшения, а не ждать ещё 52 года.

Это новая, зрелая глава в истории Гаити. Мы были очень близки к тому, чтобы войти в историю на этом чемпионате мира. Хотели бы покинуть чемпионат мира с высоко поднятой головой — думаю, нам это удалось», – приводит слова Минье Reuters.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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