«Они просто не сдаются так легко». Тренер Гаити высказался после вылета команды с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Гаити Себастьен Минье высказался после матча с командой Марокко (2:4). По результатам группового этапа ЧМ-2026 сборная Гаити заняла последнее место в группе C, не набрав ни одного очка.

«Разочарован результатом, мне хотелось бы, чтобы мы забили больше и победили. Но тем не менее не чувствую, что ребята сдались. Это связано с культурой гаитян. Они просто не сдаются так легко, поэтому они стали прекрасным отражением культуры страны. Они достойно представляли свою страну.

Нам удалось показать, что мы достойны этой квалификации. Были в нужном месте. Теперь нужно внести некоторые улучшения, а не ждать ещё 52 года.

Это новая, зрелая глава в истории Гаити. Мы были очень близки к тому, чтобы войти в историю на этом чемпионате мира. Хотели бы покинуть чемпионат мира с высоко поднятой головой — думаю, нам это удалось», – приводит слова Минье Reuters.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.