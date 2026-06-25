На капитана «Зенита» Сантоса в соцсети подписалось более 1,5 млн человек за одну ночь

Количество подписчиков левого защитника «Зенита» и сборной Бразилии Дугласа Сантоса в социальной сети Instagram* увеличилось до 2 млн за одну ночь. Это случилось после матча 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором бразильская команда обыграла Шотландию со счётом 3:0.

Во время игры на бразильском шоу был запущен марафон, во время которого на 32-летнего капитана «Зенита» подписалось более 1,5 млн человек. Сантос отыграл все три матча группового этапа чемпионата мира — 2026. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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