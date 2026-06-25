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На капитана «Зенита» Сантоса в соцсети подписалось более 1,5 млн человек за одну ночь

На капитана «Зенита» Сантоса в соцсети подписалось более 1,5 млн человек за одну ночь
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Количество подписчиков левого защитника «Зенита» и сборной Бразилии Дугласа Сантоса в социальной сети Instagram* увеличилось до 2 млн за одну ночь. Это случилось после матча 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором бразильская команда обыграла Шотландию со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

Во время игры на бразильском шоу был запущен марафон, во время которого на 32-летнего капитана «Зенита» подписалось более 1,5 млн человек. Сантос отыграл все три матча группового этапа чемпионата мира — 2026. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

* — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.

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