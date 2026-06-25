«Интер» продлит контракт с Димарко – Николо Скира

«Интер» продлит контракт с 28-летним защитником Федерико Димарко. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в социальной сети X.

По данным источника, миланский клуб планирует продлить контракт с футболистом. Нынешний договор Димарко с «Интером» истекает летом 2027 года, но руководство собирается активировать опцию продления до 2028 года. В ближайшее время стороны проведут переговоры о подписании новой сделки до лета 2030 года.

В минувшем сезоне Димарко провёл 47 матчей за «Интер», забил восемь мячей и отдал 18 голевых передач. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.