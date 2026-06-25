В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до чемпионата мира по футболу

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на новости, что юношеская сборная России (возрастная группа до 15 лет) допущена на чемпионат мира.

«Это важнейшая новость на сегодняшний день! Допущены спортсмены — молодёжь. Решение было принято во время чемпионата мира — 2026 по футболу. Понимаем, что за молодёжью следующим этапом должно быть возвращение наших взрослых сборных и, вероятно, клубов. То, о чём говорили много лет. Как только появилась информация, что допускают молодёжь, сразу со стороны наших соседей пытались пугать бойкотами.

Сегодня впервые мы слышим официальное заявление о допуске. Это хороший сигнал и для других видов спорта. Футбол — самый популярный и значимый вид спорта, в том числе для спонсоров. Решение о футболистах открывает окно возможностей и для других федераций. Будем надеяться, что всё состоится по плану. И те моменты, о которых говорил министр спорта и наш руководитель РФС, начнут реализовываться», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.