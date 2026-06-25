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В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до чемпионата мира по футболу

В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до чемпионата мира по футболу
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на новости, что юношеская сборная России (возрастная группа до 15 лет) допущена на чемпионат мира.

«Это важнейшая новость на сегодняшний день! Допущены спортсмены — молодёжь. Решение было принято во время чемпионата мира — 2026 по футболу. Понимаем, что за молодёжью следующим этапом должно быть возвращение наших взрослых сборных и, вероятно, клубов. То, о чём говорили много лет. Как только появилась информация, что допускают молодёжь, сразу со стороны наших соседей пытались пугать бойкотами.

Сегодня впервые мы слышим официальное заявление о допуске. Это хороший сигнал и для других видов спорта. Футбол — самый популярный и значимый вид спорта, в том числе для спонсоров. Решение о футболистах открывает окно возможностей и для других федераций. Будем надеяться, что всё состоится по плану. И те моменты, о которых говорил министр спорта и наш руководитель РФС, начнут реализовываться», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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