Очоа качали, Чавес радовался голу, Киньонес показывал язык. Фото победы Мексики в матче ЧМ

25 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико состоялся матч 3-го тура группы А чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Мексики и Чехии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом. Победу одержала мексиканская национальная команда со счётом 3:0.

Лучшие кадры матча Чехия — Мексика — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Счёт в матче на 55-й минуте открыл 22-летний защитник Матео Чавес, для которого этот гол стал первым за национальную команду. Через шесть минут форвард мексиканцев Хулиан Киньонес удвоил преимущество своей команды. Окончательный результат матча установил Альваро Фидальго на 90+4-й минуте.

На 78-й минуте легендарный мексиканский вратарь Гильермо Очоа вышел на поле, заменив Рауля Ранхеля. Для 40-летнего голкипера этот чемпионат мира стал шестым, как для Лионеля Месси и Криштиану Роналду.