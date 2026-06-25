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«Мы наказаны как победители группы». Нагельсман — о выходе сборной Германии в плей-офф

«Мы наказаны как победители группы». Нагельсман — о выходе сборной Германии в плей-офф
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что его команда находится в невыгодном положении, так как узнает о своём сопернике в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 менее чем за 48 часов до игры.

«Думаю, мы немного наказаны как победители группы. Распределили потенциальных соперников. Посмотрел три или четыре матча, команда аналитиков сделала то же самое. Мы будем работать всю ночь, так как хотим подготовиться к игре, чтобы в воскресенье не пришлось составлять план матча в спешке. Справимся с этим», — заявил Нагельсман на пресс-конференции перед матчем с Эквадором.

По результатам двух игр на ЧМ-2026 сборная Германии обыграла сначала Кюрасао (7:1), а затем Кот-д'Ивуар (2:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Кессье – 30'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Ундав – 90+4'    

Следующий матч немецкой сборной состоится 25 июня. Команда встретится с Эквадором.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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