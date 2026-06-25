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Президент США Дональд Трамп заявил о рекордных показателях на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп заявил о рекордных показателях на ЧМ-2026
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Президент США Дональд Трамп заявил о рекордных показателях на чемпионате мира — 2026. По словам политика, на проходящем в эти дни турнире уже зафиксированы рекорды посещаемости и ТВ-рекорды. ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде.

«Как вы знаете, в последние несколько недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира — 2026. И он устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится! Говорят, это не главный для нас вид спорта, но это происходит.

И я хочу поздравить моего друга — президента ФИФА Джанни Инфантино. С ним великолепно работать. Он очень доволен, постоянные рекорды, как будто каждый день проходит Супербоул. И я знаю, что все присоединятся ко мне и пожелают удачи сборной США в матче с Турцией в Лос-Анджелесе. Они отлично справляются», — приводит слова Трампа USA TODAY.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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