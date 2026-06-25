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«Сочи» объявил имя главного тренера на сезон-2026/2027

«Сочи» объявил имя главного тренера на сезон-2026/2027
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Футбольный клуб «Сочи» официально представил тренерский штаб на сезон-2026/2027. Пресс-служба объявила, что на посту главного тренера останется Игорь Осинькин. Помощниками наставника останутся Сергей Корниленко, Михаил Семерня, Арсен Папикян и Шалва Керашвили.

«Вместе с тем в составе тренерского штаба также произошли изменения. По истечении срока действия трудовых соглашений «Сочи» покинули тренер вратарей Алексей Антонюк и тренер по физической подготовке Пэтру Лэзэрэску. Им на смену в «Сочи» пришли тренер вратарей Максим Фролкин и тренер по физической подготовке Рамиль Шарипов», — отмечает пресс-служба клуба.

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