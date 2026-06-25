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Французский журналист — о сборной Марокко: команда была слишком разрозненной

Французский журналист — о сборной Марокко: команда была слишком разрозненной
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Французский журналист Валид Ашершур выразил обеспокоенность по поводу игры сборной Марокко в матче с командой Гаити (4:2). По результатам встречи марокканцы заняли второе место в группе C и вышли в плей-офф турнира. В 1/16 финала им предстоит встретиться с победителем группы F (на данный момент её возглавляют Нидерланды).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Окончен
4 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'     3:2 Рахими – 78'     4:2 Яссин – 89'    

«Теперь нам нужно быть более требовательными к этой марокканской команде, учитывая её уровень и амбиции, которые страна преследует на этом чемпионате мира. Думаю, мы начинаем видеть, как эта команда доминирует, но довольно часто не может забить. Конечно, здорово создавать так много моментов. Но в первом тайме мне не понравилось поведение некоторых игроков, чувствовал, что команда была слишком разрозненной.

Сборная Гаити была гораздо опаснее, чем мы ожидали в таком матче, учитывая превосходство Марокко. Первый тайм меня действительно обеспокоил, потому что этой команде нужно быть гораздо надёжнее в обороне и обеспечить победу гораздо раньше в подобных матчах. В конечном итоге, учитывая талант и силу их резерва, им удалось победить. Но этот первый тайм, несмотря на отсутствие некоторых ключевых игроков, является предупреждением», — приводит слова Ашершура RMC Sport.

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