Французский журналист — о сборной Марокко: команда была слишком разрозненной

Французский журналист Валид Ашершур выразил обеспокоенность по поводу игры сборной Марокко в матче с командой Гаити (4:2). По результатам встречи марокканцы заняли второе место в группе C и вышли в плей-офф турнира. В 1/16 финала им предстоит встретиться с победителем группы F (на данный момент её возглавляют Нидерланды).

«Теперь нам нужно быть более требовательными к этой марокканской команде, учитывая её уровень и амбиции, которые страна преследует на этом чемпионате мира. Думаю, мы начинаем видеть, как эта команда доминирует, но довольно часто не может забить. Конечно, здорово создавать так много моментов. Но в первом тайме мне не понравилось поведение некоторых игроков, чувствовал, что команда была слишком разрозненной.

Сборная Гаити была гораздо опаснее, чем мы ожидали в таком матче, учитывая превосходство Марокко. Первый тайм меня действительно обеспокоил, потому что этой команде нужно быть гораздо надёжнее в обороне и обеспечить победу гораздо раньше в подобных матчах. В конечном итоге, учитывая талант и силу их резерва, им удалось победить. Но этот первый тайм, несмотря на отсутствие некоторых ключевых игроков, является предупреждением», — приводит слова Ашершура RMC Sport.