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Винисиус — пятый бразилец в истории сборной, забивший в трёх матчах группового этапа ЧМ

Винисиус — пятый бразилец в истории сборной, забивший в трёх матчах группового этапа ЧМ
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал пятым игроком в истории национальной команды, забившим в каждом из трёх матчей группового этапа на чемпионате мира, сообщает ESPN.

Во встрече 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 сборной Бразилии с Марокко (1:1) Винисиус забил гол в ворота соперника на 32-й минуте, сравняв счёт в игре. В следующем матче с командой Гаити (3:0) на 45+3-й минуте вингер довёл счёт до разгромного. А в заключительной встрече группы С с Шотландией (3:0) бразилец оформил дубль, отличившись на седьмой и 45+3-й минутах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 3
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 7'     0:2 Винисиус Жуниор – 45+3'     0:3 Кунья – 60'    

До Винисиуса подобным достижениям отмечались только Жаирзиньо (1970), Ромарио (1994), Роналдо (2002) и Ривалдо (2002).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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