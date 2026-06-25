Винисиус — пятый бразилец в истории сборной, забивший в трёх матчах группового этапа ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал пятым игроком в истории национальной команды, забившим в каждом из трёх матчей группового этапа на чемпионате мира, сообщает ESPN.

Во встрече 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 сборной Бразилии с Марокко (1:1) Винисиус забил гол в ворота соперника на 32-й минуте, сравняв счёт в игре. В следующем матче с командой Гаити (3:0) на 45+3-й минуте вингер довёл счёт до разгромного. А в заключительной встрече группы С с Шотландией (3:0) бразилец оформил дубль, отличившись на седьмой и 45+3-й минутах.

До Винисиуса подобным достижениям отмечались только Жаирзиньо (1970), Ромарио (1994), Роналдо (2002) и Ривалдо (2002).