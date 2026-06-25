Алексей Зинин: было тяжело уговорить Бакаева перейти в «Родину»

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин высказался о подписании полузащитника Солтмурада Бакаева.

«Было тяжело уговорить его прийти к нам в первый раз (в аренду из «Рубина»), но позднее сложились отношения, которые поддерживали. Я смотрел на Солтмурада в «Акроне» и видел, что он осенью был не совсем счастлив и не похож сам на себя. Начиная с октября в общении с ним стали вспоминать совместные времена в «Родине». А когда ситуация перетекла в официальные переговоры зимой, основной наш аргумент был: «Солт, мы тебя ждём и готовы не зажимать тебя в тиски, ты ведь любишь свободу». Бакаев — очень яркий футболист; взрывной тип личности, но позитивный и командный. Солтмурад и наше доморощенное дарование Магомедхабиб Абдусаламов — вингеры, конкуренты по позиции. Играет либо один, либо другой, а амбиций, темперамента, эмоций, характера и взрывоопасности у каждого выше крыши. Тем не менее каждый ведёт себя корректно по отношению друг к другу и к команде. Если бы на каком-то этапе между ними возникли бы разногласия, может, мы и не решили бы задачу», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.