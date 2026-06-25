«У этой команды есть характер». Тренер Мексики — о матче с Чехией и выходе в плей-офф ЧМ

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал победу своей команды над сборной Чехии (3:0). Мексиканцы выиграли все три матча группового этапа ЧМ-2026 и вышли в плей-офф, заняв первое место в группе А.

«Первые 20 минут мне не понравились, но потом успокоились, команда пришла в себя, именно тогда показали силу духа. Нам всегда есть над чем поработать. Думаю, улучшили этот аспект, настрой: «Ну, вот и всё, мы сделали свою часть работы». У этой команды есть характер», — приводит слова Агирре Reuters.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.