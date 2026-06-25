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«У этой команды есть характер». Тренер Мексики — о матче с Чехией и выходе в плей-офф ЧМ

«У этой команды есть характер». Тренер Мексики — о матче с Чехией и выходе в плей-офф ЧМ
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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре прокомментировал победу своей команды над сборной Чехии (3:0). Мексиканцы выиграли все три матча группового этапа ЧМ-2026 и вышли в плей-офф, заняв первое место в группе А.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    

«Первые 20 минут мне не понравились, но потом успокоились, команда пришла в себя, именно тогда показали силу духа. Нам всегда есть над чем поработать. Думаю, улучшили этот аспект, настрой: «Ну, вот и всё, мы сделали свою часть работы». У этой команды есть характер», — приводит слова Агирре Reuters.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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