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Министр спорта РФ отреагировал на допуск юношеской сборной России до чемпионата мира

Министр спорта РФ отреагировал на допуск юношеской сборной России до чемпионата мира
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отреагировал на допуск юношеской сборной России U15 до чемпионата мира.

«Приветствуем решение ФИФА допустить сборную России к участию в чемпионате мира и фестивале FIFA U15, который пройдёт в Азербайджане в октябре 2026 года. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт.

Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА, нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену. Как и в других олимпийских видах, процесс восстановления прав российских спортсменов начинается с молодежи.

В апреле сборная России U16 приняла участие в Турнире развития УЕФА, где сыграла с командами Азербайджана, Казахстана и Пакистана. Женская сборная России U16 провела международные матчи со сверстницами из Болгарии и Беларуси. Ранее юношеская сборная U16 дважды обыграла команду Иордании на сборах в Турции. Российские клубные академии также продолжают выступать за рубежом: юниоры московского «Спартака» стали серебряными призерами международного турнира в Венгрии, одержав победы над итальянской «Аталантой» и словенским «Марибором». Эти результаты подтверждают, что интерес к участию российских юных футболистов в международных соревнованиях сохраняется, а спортивная изоляция постепенно уступает место здравому смыслу.

Рассчитываем, что решение ФИФА станет первым шагом к полноценному возвращению российских сборных и клубов на мировые и европейские соревнования по футболу», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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