Министр спорта РФ отреагировал на допуск юношеской сборной России до чемпионата мира

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отреагировал на допуск юношеской сборной России U15 до чемпионата мира.

«Приветствуем решение ФИФА допустить сборную России к участию в чемпионате мира и фестивале FIFA U15, который пройдёт в Азербайджане в октябре 2026 года. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт.

Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА, нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену. Как и в других олимпийских видах, процесс восстановления прав российских спортсменов начинается с молодежи.

В апреле сборная России U16 приняла участие в Турнире развития УЕФА, где сыграла с командами Азербайджана, Казахстана и Пакистана. Женская сборная России U16 провела международные матчи со сверстницами из Болгарии и Беларуси. Ранее юношеская сборная U16 дважды обыграла команду Иордании на сборах в Турции. Российские клубные академии также продолжают выступать за рубежом: юниоры московского «Спартака» стали серебряными призерами международного турнира в Венгрии, одержав победы над итальянской «Аталантой» и словенским «Марибором». Эти результаты подтверждают, что интерес к участию российских юных футболистов в международных соревнованиях сохраняется, а спортивная изоляция постепенно уступает место здравому смыслу.

Рассчитываем, что решение ФИФА станет первым шагом к полноценному возвращению российских сборных и клубов на мировые и европейские соревнования по футболу», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.