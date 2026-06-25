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Александр Бубнов ответил, верит ли он, что Аргентина вновь станет чемпионом мира

Александр Бубнов ответил, верит ли он, что Аргентина вновь станет чемпионом мира
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, верит ли он, что действующий чемпион мира в лице сборной Аргентины защитит титул на проходящем в эти дни турнире.

— Вы верите, что Аргентина во второй раз может выиграть?
— Могут. Если у него [Месси] всё нормально будет…

— Мне вот кажется, что будущие чемпионы мира всегда начинают не так уверенно. Часто очень натужно начинают.
— В принципе, да, такая статистика есть. Но есть и статистика, как у сборной Бразилии на чемпионате мира в Мексике в 1970 году. Всех клала от начала до конца, — сказал Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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