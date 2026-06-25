Фабрицио Романо поделился деталями переговоров по выкупу Нико Паса

Аргентинский полузащитник «Комо» Нико Пас может вернуться в «Реал». Переговоры о будущем футболиста между представителями «Реала» и «Комо» состоятся сегодня. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, сегодня стороны должны обсудить будущее полузащитника. Ожидается, что «сливочные» уведомят итальянский клуб об активации опции выкупа за € 9 млн. Также сообщается, что «Реал» предоставит «Комо» возможность приобрести Паса за € 60 млн. Если они откажутся, к гонке присоединятся другие клубы.

В минувшем сезоне Пас провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал семь результативных передач.