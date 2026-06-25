На матче ЧМ-2026 между Ираном и Египтом появятся радужные флаги в поддержку ЛГБТ*

Радужные флаги и прочая атрибутика ЛГБТ* будут разрешены для проноса на стадион «Люмен Филд» в Сиэтле, где состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Египта и Ирана. Об этом сообщает онлайн-издание The Times. По данным источника, несмотря на протесты иранцев и египтян, организаторами было принято решение провести запланированную акцию в честь ЛГБТ*.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

* — экстремистская организация, запрещённая на территории Российской Федерации.