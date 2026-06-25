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Автомобиль протаранил толпу празднующих болельщиков на ЧМ-2026

Автомобиль протаранил толпу празднующих болельщиков на ЧМ-2026
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Автомобиль въехал в толпу празднующих фанатов сборной Мексики после победы национальной команды над Чехией (3:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 04:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 3
Мексика
0:1 Чавес – 55'     0:2 Киньонес – 61'     0:3 Фидальго – 90+4'    

В городе Кабо-Сан-Лукас толпа болельщиков перекрыла дорогу, отмечая победу. Водитель одной из машин решил не ждать и попытался проехать прямо сквозь людей. Возмущённые фанаты окружили авто и начали бить по нему. В итоге машина сбила несколько человек.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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