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«Футбол так не работает». Майкл Оуэн обратился к болельщикам после ничьей Англии и Ганы

«Футбол так не работает». Майкл Оуэн обратился к болельщикам после ничьей Англии и Ганы
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Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн обратился к болельщикам после нулевой ничьей Англии и Ганы на ЧМ-2026. По результатам двух туров группового этапа англичане набрали четыре очка и заняли первое место в группе L.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Нам всем нужно немного успокоиться, когда речь заходит о реакции на безголевую ничью Англии с Ганой. Я это пережил, это испытал, и одна игра на столь раннем этапе чемпионата мира ничего не меняет.

Было ли это блестящее выступление? Нет. Было ли это разочарованием? Конечно. Некоторые последствия могут заставить вас поверить, что шансы Англии на победу рухнули в одночасье. Участвуя в трёх чемпионатах мира, могу сказать, что турниры так просто не работают.

Самая большая ошибка болельщиков и экспертов — это предположение, что каждая игра должна проходить по одному и тому же сценарию. Вы видите, как Англия забивает четыре гола Хорватии, а затем ожидаете ещё четыре в матче с Ганой. Футбол так не работает, особенно на крупных турнирах», — написал Оуэн в своей колонке для Daily Mail.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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