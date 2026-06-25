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Экс-вице-президент ФИФА Колосков отреагировал на допуск сборной России U15 до ЧМ

Экс-вице-президент ФИФА Колосков отреагировал на допуск сборной России U15 до ЧМ
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Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков отреагировал на допуск юношеской сборной России U15 до чемпионата мира. Он отметил, что это очень хорошая и долгожданная новость для российского футбола.

«Конечно, это хорошая новость! Мы давно ждали подобного от ФИФА. Наконец, первый такой маленький шажочек был сделан. РФС уже подтвердил первоначальное известие, что у России есть сборная до 15 лет. И в случае допуска она готова к соревнованиям. Будем считать, что это в преддверии других решений по снятию санкций с российского футбола», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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