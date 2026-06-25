Вячеслав Колосков — о новом формате ЧМ-2026: это не турнир, а фестиваль футбола

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал новый формат чемпионата мира. С этого года участие в самом престижном международном турнире принимают сразу 48 национальных команд.

«Все матчи чемпионата мира, которые показывают в 19:00, 20:00 и 22:00, смотрю. Ночные игры — конечно, нет. О новом формате турнира я сказал самым первым три года назад. Что это не чемпионат мира, а фестиваль футбола», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.