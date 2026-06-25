Рис Джеймс и Деклайн Райс могут пропустить матч с Панамой — The Guardian

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс и его сокомандник Рис Джеймс могут не сыграть в матче 3-го тура чемпионата мира по футболу – 2026 со сборной Панамы, который состоится 28 июня, сообщает The Guardian.

По данным источника, оба футболиста ощущают дискомфорт после прошедшей встречи со сборной Ганы (0:0).

Повреждения не считаются серьёзными, однако есть вероятность, что Райс и Джеймс пропустят игру в качестве меры предосторожности.

Напомним, сборная Англии занимает первое место в турнирной таблице группы L. Команда набрала четыре очка за два матча. Гана также с четырьмя очками располагается на второй строчке.