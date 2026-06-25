«Может стать эталоном!» Сесар Навас охарактеризовал возможного новичка «Спартака» Саласа

Экс-футболист ряда клубов Мир РПЛ Сесар Навас охарактеризовал возможного новичка «Спартака» Кике Саласа, который выступает за «Севилью».

«Салас — левоногий центральный защитник с очень хорошим выходом из обороны. Его рост и впечатляющие прыжки помогают ему в воздушных единоборствах. Он по-хорошему агрессивный, ему нравится бороться с нападающими, стремится к прямому физическому контакту с ними. Будучи левшой, он обеспечивает чистый выход с левого фланга. Несмотря на то, что мало рискует при горизонтальном коротком пасе, преуспевает в дальних передачах, которые разрушают оборонительные линии соперника.

Несмотря на то, что его профильная позиция — центральный защитник, либо второй центральный, либо левый центральный при трёх защитниках, его подготовка и качества позволяют эффективно действовать в качестве левого защитника, когда этого требует команда.

У него есть потенциал, чтобы стать эталоном в обороне «Спартака». Это было бы отличное подписание для клуба», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.