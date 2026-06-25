Матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Норвегии находится под угрозой срыва — Le Parisien

Матч между сборными Франции и Норвегии (26 июня) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года находится под угрозой срыва из-за грозы. Игра должна пройти на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо. Об этом сообщает французское онлайн-издание Le Parisien.

Источник отмечает, что метеорологическая служба США предупредила о надвигающейся волне «потенциально опасных гроз» в районе проведения встречи в эту пятницу. Из-за действующего протокола матч может быть прерван.

Ранее матч сборной Франции и Ирака, который проходил в Филадельфии, откладывался на несколько часов из-за непогоды. ЧМ-2026 начался 11 июня и завершится 19 июля.