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Матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Норвегии находится под угрозой срыва — Le Parisien

Матч ЧМ-2026 между сборными Франции и Норвегии находится под угрозой срыва — Le Parisien
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Матч между сборными Франции и Норвегии (26 июня) в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года находится под угрозой срыва из-за грозы. Игра должна пройти на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо. Об этом сообщает французское онлайн-издание Le Parisien.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Источник отмечает, что метеорологическая служба США предупредила о надвигающейся волне «потенциально опасных гроз» в районе проведения встречи в эту пятницу. Из-за действующего протокола матч может быть прерван.

Ранее матч сборной Франции и Ирака, который проходил в Филадельфии, откладывался на несколько часов из-за непогоды. ЧМ-2026 начался 11 июня и завершится 19 июля.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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