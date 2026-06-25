«Это невероятно». Юрген Клопп — о дубле Роналду на ЧМ-2026
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал дубль форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Узбекистана (5:0). Нападающий забил на шестой и 39-й минутах и отыграл весь матч.
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ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6' 2:0 Мендеш – 17' 3:0 Роналду – 39' 4:0 Нематов – 60' 5:0 Леау – 87'
«Самым замечательным было увидеть вот что: после первой игры, в которой Криштиану Роналду подвергся резкой критике, я это заметил, он ответил так, да ещё и в 41 год, показав невероятно живую и напряжённую игру. Я был очень рад. Тот факт, что в этом возрасте его всё ещё так волнует, когда что-то не получается, это невероятно, реакция тем более впечатляет», – приводит слова Клоппа Goal.
Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В рамках 3-го тура группового этапа турнира сборная Португалии сыграет с командой Колумбии (28 июня).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Колумбия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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