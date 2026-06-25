«Это невероятно». Юрген Клопп — о дубле Роналду на ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал дубль форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Узбекистана (5:0). Нападающий забил на шестой и 39-й минутах и отыграл весь матч.

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«Самым замечательным было увидеть вот что: после первой игры, в которой Криштиану Роналду подвергся резкой критике, я это заметил, он ответил так, да ещё и в 41 год, показав невероятно живую и напряжённую игру. Я был очень рад. Тот факт, что в этом возрасте его всё ещё так волнует, когда что-то не получается, это невероятно, реакция тем более впечатляет», – приводит слова Клоппа Goal.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. В рамках 3-го тура группового этапа турнира сборная Португалии сыграет с командой Колумбии (28 июня).