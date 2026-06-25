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Спортивный директор «Родины» рассказал, что помогло команде во время серии поражений в ФНЛ

Спортивный директор «Родины» рассказал, что помогло команде во время серии поражений в ФНЛ
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Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин рассказал, что помогло команде переломить негативную серию в прошлом сезоне.

«Мы с командой в трудный момент сезона взяли большой ватман и каждый написал имена своих близких: жён, детей, матерей, отцов. И этот плакат всегда ездил с командой, на матчах мы его вешали в раздевалке рядом со схемами стандартных положений, каждый подходил, смотрел на этот плакат, это добавляло сил — выйти играть за своих близких и доставить им радость нашей предстоящей победой!» — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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