«Можно почти три недели спать». Майкл Оуэн — о новом формате ЧМ-2026

Бывший форвард «Ливерпуля», «Ньюкасла», мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о новом формате чемпионата мира — 2026. С этого года в турнире участвуют сразу 48 команд.

«Этот формат с 48 командами невероятно снисходителен. Времена, когда один неудачный результат мог отправить ведущую сборную домой, прошли. На протяжении всего турнира я шутил, что можно почти три недели спать, а проснуться только тогда, когда начнётся плей-офф, потому что именно тогда начинается настоящая конкуренция. Групповой этап, конечно, важен, но в большей степени он связан с налаживанием ритма, поддержанием физической формы, ротацией игроков и поиском оптимального момента», — написал Оуэн в своей колонке для Daily Mail.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля, его групповой этап длится с 11 по 28 июня. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.