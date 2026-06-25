Спортивный директор «Родины» сравнил Дениса Тихонова с его легендарным отцом Андреем

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин высказался о сыне легендарного экс-футболиста Андрея Тихонова, Денисе Тихонове.

«Денис – один из самых хладнокровных, сдержанных и спокойных футболистов, которых я когда-либо видел. Всегда на умеренном позитиве, никакая ситуация не выведет его из равновесия. В сезон он входил игроком стартового состава, забил гол. И всё было бы хорошо, но, забивая тот мяч, Денис получил травму. Весь год мы восстанавливали его, разбирались с его болями. Сейчас есть ощущение, что разобрались, следующий сезон для него должен получиться хорошим. За то время, что Тихонов лечился, хорошо себя проявили другие ребята, поэтому посмотрим — впереди предсезонка. А на папу своего Денис похож сложением, антропометрией, цветом волос, позицией и правильной нестандартностью мышления», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.