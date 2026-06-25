Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной России Юрий Жирков устроил драку в матче любительской лиги. Ветеран выступает за клуб «Новая Рига». В матче с командой «Медил» у Жиркова произошла стычка с одним из соперников.

42-летнему игроку не понравился подкат сзади. Он встал, решительно направился к сопернику и нанёс ему удар правой рукой в голову. Арбитр сначала показал Жиркову жёлтую карточку, но позже изменил решение на прямую красную карточку.

Юрий Жирков устроил драку в матче любительской лиги. Видео:

Ожидается, что Юрий Жирков получит двухмесячную дисквалификацию и штраф за этот поступок. До недавнего времени Жирков входил в тренерский штаб «Динамо» Москва.