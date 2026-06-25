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Колосков: сборная Узбекистана полностью развалилась с Португалией — Каннаваро недоработал

Колосков: сборная Узбекистана полностью развалилась с Португалией — Каннаваро недоработал
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал исход матча 2-го тура ЧМ-2026 между Португалией и Узбекистаном (5:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
5 : 0
Узбекистан
1:0 Роналду – 6'     2:0 Мендеш – 17'     3:0 Роналду – 39'     4:0 Нематов – 60'     5:0 Леау – 87'    

«Узбекистан показал две разные игры на чемпионате мира. В первом матче с Колумбией команда выглядела достойно. У них более-менее что-то получалось. А с Португалией полностью развалились. Главным образом футболисты Узбекистана не знали, как играть против такого соперника. Есть ощущение, что Каннаваро недоработал в тактике. Они начали играть с глубокой и спланированной обороной в пять защитников — это не помогло.

Стали переключаться на прессинг — стало ещё хуже. Хотя технически и физически команда подготовлена неплохо. Сборная Узбекистана среднего уровня и нормальная для чемпионата мира. Моё личное ощущение, что сыграл вопрос тактики. И, конечно, была блестящая игра сборной Португалии. Они сыграли так, как давно я не видел эту команду. Все футболисты были на высочайшем уровне и показали мастер-класс, как надо играть в футбол», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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