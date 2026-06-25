Неймар процитировал Хэмилтона после дебюта на ЧМ-2026. Льюис ответил

34-летний бразильский вингер Неймар после своего дебюта на чемпионате мира 2026 года в 3-м туре группового этапа в матче с Шотландией (3:0) процитировал 41-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, представляющего команду «Феррари».

«Помни, кто ты есть», — написал Неймар фразу Хэмилтона в социальных сетях после матча.

«Всегда», — ответил Хэмилтон Неймару.

Неймар появился на поле во втором тайме на 76-й минуте матча и не отметился результативными действиями.

Бразильский футболист играл на турнирах 2014, 2018 и 2022 годов. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной.