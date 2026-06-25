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«Хотим уйти с гордостью». Йылдыз — о матче сборной Турции с США на ЧМ-2026

«Хотим уйти с гордостью». Йылдыз — о матче сборной Турции с США на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Турции Кенан Йылдыз высказался о заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 с командой США, который состоится 26 июня в Лос-Анджелесе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Турция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас были высокие ожидания — вся наша страна поддерживала нас и думала, что мы добьёмся больших успехов. Хочу извиниться перед болельщиками, которые приходили смотреть наши матчи и поддерживать нас. Знаю, это разочаровывает, но сделаем всё возможное на будущих турнирах, чтобы снова заставить вас гордиться нами. В последнем матче постараемся изо всех сил атаковать, уверен, что забьём в последней игре», — заявил Йылдыз на предматчевой конференции.

Напомним, сборная Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года. В стартовом матче они уступили Австралии (0:2), а во 2-м туре проиграли Парагваю (0:1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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