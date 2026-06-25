«Хотим уйти с гордостью». Йылдыз — о матче сборной Турции с США на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Турции Кенан Йылдыз высказался о заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 с командой США, который состоится 26 июня в Лос-Анджелесе.

«У нас были высокие ожидания — вся наша страна поддерживала нас и думала, что мы добьёмся больших успехов. Хочу извиниться перед болельщиками, которые приходили смотреть наши матчи и поддерживать нас. Знаю, это разочаровывает, но сделаем всё возможное на будущих турнирах, чтобы снова заставить вас гордиться нами. В последнем матче постараемся изо всех сил атаковать, уверен, что забьём в последней игре», — заявил Йылдыз на предматчевой конференции.

Напомним, сборная Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года. В стартовом матче они уступили Австралии (0:2), а во 2-м туре проиграли Парагваю (0:1).