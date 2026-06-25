В «Родине» объяснили, почему отошли от практики приобретения игроков «по просьбе тренера»

Главный операционный и спортивный директор ФК «Родина» Алексей Зинин объяснил, почему в клубе отошли от практики приобретения игроков «по просьбе тренера».

В ходе сезона идёт постоянное общение с главным тренером по всем нюансам игры, состава, тактики, игровых качеств команды, и к началу любой трансферной кампании по итогам этого общения и объёмного внутриклубного анализа формируются наши кадровые потребности. Далее работа клуба — заниматься трансферами, удовлетворяющими эти потребности и держать тренерский штаб в курсе, а работа главного тренера — готовиться к старту предсезонки.

Всеобщая убеждённость, что селекцией должен заниматься исключительно тренер — это какая-то странная история, особо культивируемая в России. Со временем мы от этого обоснованно ушли, хотя единичные трансферы «по просьбе тренера» всё равно иногда свершаются.

Насколько бы качественно клуб ни подбирал тренера, у того всё равно есть свои особенности и специфические взгляды на жизнь, он сосредоточен на своей локальной задаче, ему трудно думать о глобальной стратегии в целом, у него нет времени на изучение сторонних игроков и так далее. Если каждый раз опираться на взгляды тренеров, которые бывают быстро переменчивыми, это может бросать клуб из крайности в крайность.

Если бы мы опирались лишь на мнение того или иного нашего тренера, из нынешнего состава «Родины» любой футболист, за единственным исключением, был бы отчислен. Есть философия клуба, которую мы определили с Сергеем Александровичем. Она очень объёмная и детализированная, в том числе в разделе «принципы комплектования». И вот этой философии мы придерживаемся.

Тренеры приходят и уходят, а игроки и философия остаются с командой надолго. Если слепо идёшь на поводу у тренера, в команду придёт футболист, который затем может оказаться невостребованным и стать обузой команде на несколько лет. Это самая сложная история – футболист, которого позвал тренер. Но тратится на него клуб. Да и потом брать игроков и тренировать игроков – это две разные профессии.

Да, есть Романцев, Газзаев, Сёмин, Бердыев, которые своими результатами и репутацией показали, что у них была работающая философия. Будучи на пике своей карьеры они заслужили, чтобы непосредственно под них в их времена и с их участием подбирались футболисты. В современном же мире, когда футболисты обретают большую финансовую ценность, когда происходит колоссальная текучка тренерских кадров, а специалистов уровня Фергюсона и Гвардиолы не так много, почему каждый раз нужно подстраивать клуб под какого-то конкретного специалиста?

В середине 2000-х я был на стажировке в топ-клубах Италии. На тренировке «Интера» человек 30. Думаю: «Как такое возможно?» Пообщался с Эктором Купером, который тогда их тренировал, и он ответил примерно следующее: «Всё просто. Приходит тренер и говорит, что команда никуда не годится. Набирает новых игроков, что-то складывается не так, проходит пять туров – его отправляют в отставку. Трансферное окно ещё не закрыто. Приходит следующий тренер и говорит: «Кого он набрал? Я с этими футболистами точно не смогу ничего сделать». И берёт ещё человек восемь». Все эти люди приходят на большие контракты, а потом уволили и этого тренера. Пришёл Эктор Купер, и ему тоже нужны футболисты. А всех этих куда девать? У них контракты на три-четыре года, тренировать их нужно. И только потом, когда «Интер» стал больше ориентироваться на себя, нежели на тренеров, наступила другая жизнь.

И обратный пример — «Милан» того времени. Там мне рассказали историю. Арриго Сакки был очень авторитетным и статусным тренером. В какой-то момент он пришёл к Галлиани и потребовал, чтобы ван Бастена убрали из команды. Галлиани ответил: «Спасибо за работу, дорогой Арриго Сакки. С вами свяжется финансовый директор по вопросу расторжения вашего контракта».

Нам, как и всем командам нашего партнёрского пула (все в минувшем сезоне выиграли трофеи), близка философия, которая применялась в своё время в «Милане». Другое дело, что мы, конечно, не так радикальны и очень много времени проводим в позитивном общении с тренерами», — сказал Зинин в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.