Винисиус повторил достижение Роналдо и Ривалдо на чемпионатах мира

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор отметился забитым мячом в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Шотландии (3:0). Таким образом, Винисиус забивал в каждом матче сборной Бразилии на групповом этапе ЧМ-2026 — он первый бразилец после Роналдо и Ривалдо, которому удалось сделать это. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла национальную команду Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).