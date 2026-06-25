Вячеслав Колосков рассказал, за какими сборными следит на чемпионате мира — 2026

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, за какими сборными следит на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«На турнире традиционно слежу за Испанией, Францией, Бразилией, Англией. Сейчас, естественно, добавилась Аргентина. Нидерланды мне понравились, как играют. Португалия показала свой истинный уровень. Считаю, что у этой сборной футболисты по совокупному мастерству лучше всех на чемпионате мира. Все футболисты команды играют в ведущих европейских клубах, причём на главных позициях. Эту сборную сейчас причисляют к числу фаворитов. За этими командами и слежу», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.