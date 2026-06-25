Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вячеслав Колосков рассказал, за какими сборными следит на чемпионате мира — 2026

Вячеслав Колосков рассказал, за какими сборными следит на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, за какими сборными следит на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«На турнире традиционно слежу за Испанией, Францией, Бразилией, Англией. Сейчас, естественно, добавилась Аргентина. Нидерланды мне понравились, как играют. Португалия показала свой истинный уровень. Считаю, что у этой сборной футболисты по совокупному мастерству лучше всех на чемпионате мира. Все футболисты команды играют в ведущих европейских клубах, причём на главных позициях. Эту сборную сейчас причисляют к числу фаворитов. За этими командами и слежу», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Громкий выход Очоа и сенсация, в которую не верили! Лютая развязка в группе А на ЧМ-2026
Громкий выход Очоа и сенсация, в которую не верили! Лютая развязка в группе А на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android