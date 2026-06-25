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«Это что-то особенное». Клопп — о противостоянии Месси и Роналду на ЧМ-2026

«Это что-то особенное». Клопп — о противостоянии Месси и Роналду на ЧМ-2026
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Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о противостоянии нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026, а также поделился эмоциями от встречи с Месси после исторического матча Аргентины и Австрии. Во встрече нападающий оформил дубль, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (18).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Как простого зрителя, меня это, естественно, немного завораживает, потому что это лучшие игроки последних 10-15 лет. Это невероятно, что нам посчастливилось стать свидетелями встречи этого поколения. Это что-то особенное.

И когда мы ненадолго встретились на бровке поля, и Месси любезно включил нас в очередь доброжелателей, даже несмотря на мой 59-летний возраст, понял, насколько особенным может быть нечто подобное. Потому что это действительно было чем-то особенным. Я был так же рад увидеть своего бывшего игрока Алексиса Мак Аллистера и немного пообщаться с ним. Но потом появился Месси. И это — совсем другое дело», — приводит слова Клоппа Goal.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины. В последнем матче группового тура она встретится с Иорданией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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