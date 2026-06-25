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ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к защитнику махачкалинского «Динамо» — источник

ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к защитнику махачкалинского «Динамо» — источник
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ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к правому защитнику махачкалинского «Динамо» Мохамеду Аззи. Об этом сообщает журналист и инсайдер Жозуэ Кассе в социальной сети X. По данным источника, московские клубы внимательно следят за 24-летним алжирцем.

Аззи выступает за «Динамо» Махачкала с февраля 2025 года. В прошлом сезоне защитник провёл 34 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.

Действующий контракт Мохамеда с махачкалинским «Динамо» рассчитан до конца июня 2027 года.

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