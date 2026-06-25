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Хакими высказался о победе сборной Марокко над Гаити на ЧМ-2026

Хакими высказался о победе сборной Марокко над Гаити на ЧМ-2026
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими высказался о победе над сборной Гаити (4:2) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Окончен
4 : 2
Гаити
0:1 Буну – 10'     1:1 Хакими – 39'     1:2 Изидор – 43'     2:2 Сайбари – 45+1'     3:2 Рахими – 78'     4:2 Яссин – 89'    

«Это был нелёгкий матч. Мы не очень хорошо начали, но затем смогли изменить ситуацию. Нам удалось победить благодаря тому, как мы атаковали. В перерыве нужно было сосредоточиться на том, чтобы забить второй мяч. Мы не могли позволить соперникам обрести уверенность в себе. Гордимся тем, что сделали, но сейчас нам нужно как следует восстановиться и подготовиться к тому, что будет дальше», — передаёт слова Хакими пресс-служба ФИФА.

По итогам минувшего матча сборная Марокко заняла второе место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков. Команда Гаити осталась на последнем месте, не набрав ни одного очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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