Хакими высказался о победе сборной Марокко над Гаити на ЧМ-2026

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими высказался о победе над сборной Гаити (4:2) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026.

«Это был нелёгкий матч. Мы не очень хорошо начали, но затем смогли изменить ситуацию. Нам удалось победить благодаря тому, как мы атаковали. В перерыве нужно было сосредоточиться на том, чтобы забить второй мяч. Мы не могли позволить соперникам обрести уверенность в себе. Гордимся тем, что сделали, но сейчас нам нужно как следует восстановиться и подготовиться к тому, что будет дальше», — передаёт слова Хакими пресс-служба ФИФА.

По итогам минувшего матча сборная Марокко заняла второе место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков. Команда Гаити осталась на последнем месте, не набрав ни одного очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.