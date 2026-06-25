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Майкл Оуэн — о составе сборной Англии на ЧМ-2026: идея об одном решении — это абсурд

Майкл Оуэн — о составе сборной Англии на ЧМ-2026: идея об одном решении — это абсурд
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Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о составе сборной Англии на чемпионат мира — 2026. После двух туров группового этапа турнира Англия занимает первое место в группе L (4).

«Не могу слишком переживать из-за выбора состава. Слышал бесконечные споры, кто должен выходить в старте. Этот чемпионат мира выиграет команда, которая сможет максимально эффективно использовать свои замены. В таких условиях свежие силы имеют огромное значение, особенно с уставшими защитниками. Идея, что одно решение в составе внезапно преобразит Англию — абсурд.

Но этот шум будет существовать, будем слышать его в ближайшие дни — выйдет ли Маркус Рашфорд или Энтони Гордон, Букайо Сака или Нони Мадуэке. Будет и критика отдельных игроков», — написал Оуэн в своей колонке для Daily Mail.

В последнем матче группового этапа турнира Англия встретится с Панамой (28 июня).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Панама
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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