Майкл Оуэн — о составе сборной Англии на ЧМ-2026: идея об одном решении — это абсурд

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о составе сборной Англии на чемпионат мира — 2026. После двух туров группового этапа турнира Англия занимает первое место в группе L (4).

«Не могу слишком переживать из-за выбора состава. Слышал бесконечные споры, кто должен выходить в старте. Этот чемпионат мира выиграет команда, которая сможет максимально эффективно использовать свои замены. В таких условиях свежие силы имеют огромное значение, особенно с уставшими защитниками. Идея, что одно решение в составе внезапно преобразит Англию — абсурд.

Но этот шум будет существовать, будем слышать его в ближайшие дни — выйдет ли Маркус Рашфорд или Энтони Гордон, Букайо Сака или Нони Мадуэке. Будет и критика отдельных игроков», — написал Оуэн в своей колонке для Daily Mail.

В последнем матче группового этапа турнира Англия встретится с Панамой (28 июня).