В «Динамо» Мх прокомментировали интерес ЦСКА и «Локомотива» к защитнику Мохамеду Аззи

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал интерес ЦСКА и «Локомотива» к защитнику команды Мохамеду Аззи. В прошлом сезоне футболист провёл 34 матча на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1 млн.

— ЦСКА и «Локомотив» интересуются вашим правым защитником Мохамедом Аззи?

— Не знаю. Может и проявляют интерес. У меня официальной информации нет.

— Рассматриваете вариант с продажей игрока, если за ним придут команды из топ-6 РПЛ?

— Ничего невозможного нет, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.